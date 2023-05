Cime bianche, albergatori Vda: Collegamento va fatto

Saint-Vincent (Aosta), 7 mag. – “I collegamenti intervallivi vanno assolutamente portati a termine perché danno la possibilità alla gente del posto di continuare a vivere lì”. Lo ha detto Luigi Fosson, presidente dell’Adava, l’Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche della Valle d’Aosta, durante la sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione, nel salone dei congressi del Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent.

All’assemblea hanno partecipato circa 500 albergatori valdostani. “Mi sono posto più volte il problema di cosa si potrebbe fare in alternativa. Risposte non ne ho avute” ha aggiunto Fosson.

Il presidente dell’Adava ha concluso: “Non ci sono per ora alternative allo sci. Lo sci è stato determinante per le nostre stazioni. Abbiamo bisogno che, nelle nostre valli, le persone continuino a vivere”.

