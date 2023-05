Dai club ai palazzetti: Tananai e l’estrema naturalezza delle prime volte. La scaletta dei concerti

ROMA – Dai club dello scorso anno ai palazzetti del 2023. Tananai ha fatto il grande salto e – con estrema naturalezza – sta infiammando in questi giorni più di una location (tre i sold out: a Napoli, Roma e Milano), con uno strascico di migliaia e migliaia di fan che cantano a memoria le sue canzoni.

Ieri l’artista è passato dal Palalottomatica di Roma, dopo la toccata e fuga del Concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni. Un’esperienza tutta nuova per il cantautore milanese che ammette scherzando: “È tosto il palazzetto, devi correre. Non ho fatto abbastanza attività fisica”.

Non avrà fatto grande movimento, ma ne ha fatta di strada Tananai e tutta in un solo anno. Quello che dall’ultimo posto di Sanremo 2022 l’ha catapultato in cima alle classifiche e lo ha riportato quest’anno a Sanremo dove ha sbancato con “Tango”.

BAGNO DI FOLLA PER TANANAI

E a Roma è stato un bagno di folla, letteralmente quando Tananai – al secolo Alberto Cotta Ramusino – è sceso in mezzo ai fan per cantare “Pasta”, solo uno dei tanti successi inseriti nel curriculum.

In scaletta ci sono tutti: da “Esagerata” a “Sesso occasionale”, passando per “Baby Goddamn” e “Abissale”. Poi i grandi classici “Giugno”, “Ichnusa”, “Saturnalia” e “10k scale”, solo per citarne alcuni. E ancora i pezzi dal primo disco “Rave, eclissi”: dalla title track a “Maleducazione”, “Gli anni migliori”, “Campo minato” e “Tre quarti”.

IL PRIMO CONCERTO NELLA CAPITALE A SPAGHETTI UNPLUGGED, LA SERATA DEDICATA AGLI EMERGENTI ALLORA AL MARMO

Si aggiungono i brani, ma Tananai non perde la sua verve live, quella che a Roma ha fatto vedere allo Spaghetti Unplugged al Marmo, a piazzale del Verano, qualche anno fa, all’Atlantico nel 2022 e che riporterà all’Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Festival. Nelle quasi due ore non è mancato nemmeno il momento dj in cui Tananai mixa musica in prima persona, un must nei concerti del cantautore.

“Grazie per l’ultimo anno- ha ricordato- Roma è una seconda casa per me. Dopo il primo Sanremo, che è stato il migliore, ho spaccato, il mio manager mi dice che ci saremmo presi del tempo per capire cosa era successo, cosa era andato storto. Il giorno dopo mi richiama e mi dice che saremmo venuti a Roma, qui abbiamo passato tanto tempo”.

Tra energia ed emozione, il 27enne (l’8 maggio ne compirà 28) ha anche porto una cassetta d’acqua ai fan e fatto distribuire altre per evitare malori tra la folla. L’esplosione sul finale è arrivata con “Tango”, singolo di platino.

IL RIASSUNTO VIDEO DI QUANTO SUCCESSO

LA SCALETTA DEI CONCERTI

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Gli anni migliori

Esagerata

Piccola Gaber

Tre quarti

Campo minato

Calcutta

Maleducazione

Sesso occasionale

Rave, eclissi

Fottimi

Giugno

Pasta

Baby goddamn

10K scale

Saturnalia

Ichnusa

Abissale

Serie A

Paglie

Tango