Sold out il concerto di Tananai a Roma, si aggiunge nuova data

ROMA – Tananai fa ancora sold out. Dopo le date nei palazzetti di Milano e Napoli, anche il live al Palazzo dello Sport di Roma, previsto sabato 6 maggio, registra il tutto esaurito.

Il cantautore annuncia oggi anche nuovi appuntamenti per il tour estivo nei festival, giovedì 1 giugno al Cortona Comics di Cortona (AR), mercoledì 9 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) e un live alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre.

Tananai è pronto per viaggiare con la sua musica e scatenarsi sul palco nel tour Tananai – Live 2023 – Palasport e in seguito nella tournée estiva Tananai – Live 2023 – Festival, prodotte da Friends and Partners e Magellano Concerti. A partire da venerdì 28 aprile 2023 l’artista si esibirà al palasport di Ponte di Legno (BS) (data zero), per poi proseguire venerdì 5 maggio 2023 al Palapartenope di Napoli (sold out), sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport di Roma (sold out), divertire ed emozionare al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

L’avventura live di Tananai continuerà poi con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da giovedì 1 giugno al Cortona Comics di Cortona (AR) (nuova data) e il 24 al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Live in Genova Festival, Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (nuova data), al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), Sotto Il Vulcano Fest di Catania, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival di Palermo, esibirsi al celebre Red Valley Festival di Olbia, per concludere con speciali appuntamenti al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre e alla Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma venerdì 25 settembre.

I biglietti per le nuove date sono disponibili dalle ore 18:00 di oggi, 6 aprile, su Ticketone e nei circuiti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it

