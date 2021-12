Politiche di genere e pari opportunità: il master dell’Università di Palermo

Di Laura Monti

ROMA – “GENIA. Politiche di genere e pari opportunità nel XXI secolo: diritti, società, lavoro, economia”: è questo il nuovo master organizzato dall’Università di Palermo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e coordinato da Simona Feci, professoressa di Storia del diritto medievale e moderno, che da sempre approfondisce tematiche legate alle donne nella società medievale e moderna. Come si legge nel bando del master, l’Università di Palermo ha preso atto della “rinnovata sensibilità per le criticità del sistema sociale italiano e la volontà nazionale e internazionale di rafforzare le politiche di genere attraverso specifiche strategie e pratiche virtuose” e ha deciso di proporre a laureati e laureate un’offerta formativa specialistica in merito.



L’obiettivo del master è chiaro: formare personale che sia in grado di attuare in qualsiasi settore, pubblico e privato, politiche e strategie di ‘gender equality‘, con relativi- e numerosi – sbocchi professionali: esperti nel bilancio di genere, consulenti di pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche, negli organismi internazionali, nelle organizzazioni politiche e sindacali, nel terzo settore, nel mondo del lavoro privato e nelle professioni; esperti nelle politiche di genere e di ‘empowerment’ femminile; esperti nella valutazione e nella progettazione di politiche attive e ‘best practices’ a sostegno delle pari opportunità e per il superamento del ‘gender gap’ nell’ambito di istruzione, formazione, perfezionamento, accesso al mondo del lavoro, carriere e qualificazione.



Al piano didattico concorreranno 50 tra docenti ed esperti, fra cui la redazione di DireDonne dell’Agenzia di stampa Dire, prima redazione di agenzia di stampa nazionale nata proprio con lo scopo di dare spazio alla questione femminile: alle donne, alle loro voci e ai loro diritti. I moduli introdurranno gli allievi alle categorie di genere e pari opportunità in una prospettiva interdisciplinare e affronteranno il mondo del lavoro in termini di opportunità e di disuguaglianze. Verranno quindi analizzate diverse esperienze in ambito pubblico, sindacale, culturale e della comunicazione, sempre tenendo presente i dati messi a disposizione da Inps e Istat e le normative italiane ed europee relative al diritto di famiglia, amministrativo, privato, costituzionale, del lavoro, senza dimenticare le prospettive offerte dalle più recenti linee guida e di governo.



Per prendere parte al master, che prevede 25 posti, basta collegarsi al sito dell’Università di Palermo e inviare la domanda di partecipazione, che verrà valutata in base a titoli, curriculum e una prova orale del candidato. Sono inoltre previste borse di studio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.