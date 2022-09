Esce ad ottobre il nuovo disco di Marco Mengoni, “Materia (Pelle)”

(Foto di Alessio Boni)

ROMA – Si aprirà il 7 ottobre il nuovo capitolo della trilogia musicale di Marco Mengoni iniziata lo scorso anno con “Materia (Terra)”. Il cantautore prosegue il percorso con “Materia (Pelle)” e si mette a nudo sin dalla copertina che ha svelato sui suoi canali social.

Da oggi il progetto è disponibile in pre-order e i fan sono già in fibrillazione. È un amore travolgente quello dei seguaci dell’ex X Factor che, proprio nel giorno dell’annuncio del nuovo album, ha raggiunto il doppio disco di platino per “Materia (Terra)”. Salgono così a 64 i platino della carriera dell’artista.

DOPO L’ALBUM, CONTINUA IL TOUR DI MARCO MENGONI

Il 2022, però, a Mengoni ha portato anche il suo primo tour negli stadi (QUI il video-racconto della tappa allo Stadio Olimpico di Roma). Show emozionanti in cui il 33enne ha fatto cantare e ballare con nuovi e vecchi successi. Dopo l’uscita di “Materia (Pelle)”, continua il viaggio live ma questa volta nei palazzetti.

“Mengoni Live 2022”, questo il nome del tour prodotto e organizzato da Live Nation, porterà Mengoni, a Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre).

Già sold out le due date a Mantova, le prime tre serate a Milano, i live a Torino, Bologna, Pesaro e la prima tappa romana.

