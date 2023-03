(foto da Twitter)

ROMA – “L’unico collante vero della famiglia è l’amore“. Marco Mengoni è l’ospite speciale dell’ultima puntata di ‘C’é Posta per Te‘ fa e con queste parole dedicatate ai protagonisti della storia fa commuovere il pubblico.

L’occasione che rende Mengoni protagonista della puntata che conduce Maria De Filippi è la lunga storia d’amore tra Martina e Marco e la figlia di lei, Marta molto fan del cantante. La mamma ha voluto ringraziare pubblicamente il marito che l’ha aspettata anni, nonostante fosse incinta di un altro uomo, e ha ringraziato, molto commossa, sua figlia che ha dovuto rinunciare a molte cose per via della situazione famigliare.

Il rigraziamento per loro due è proprio la presenza del cantante che si è molto affezionato alla storia della famiglia: “Voi siete la dimostrazione che la famiglia non può avere convenzioni, non può essere inscatolata in qualcosa. Il collante vero per avere la parola famiglia è l’amore, che lega gli individui. Io ne parlo spesso nelle mie canzoni, mi piace raccontarlo e perchè l’amore e l’emotività sono le uniche armi che abbiamo nella vita e voi ce le avete. Ho sentito tantissimo il vostro trasporto, mi ero preparato tanti discorsi, ma non ne farò neanche uno, ma credo che siete un esempio per molti. E anche un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace”.

Le bellissime parole di Marco Mengoni sul concetto di amore e famiglia❤️ #CePostaPerTe pic.twitter.com/j5VqzlOBi8 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023