‘C’è posta per te’, Marco Mengoni ospite dell’ultima puntata

ROMA – Emozioni, grandi amori, storie di vita, sentimenti e qualche risata. L’11 marzo va in onda l’ultimo appuntamento del 2023 con ‘C’è posta per te’. Il people show del sabato sera di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, chiude la stagione con due ospiti d’eccezione.

C’È POSTA PER TE, GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

In studio, per due regali speciali, uno dei volti più amati e seguiti dello spettacolo italiano. Nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’ ci sarà Gerry Scotti, Conduttore e mattatore tv, che da oltre 30 anni intrattiene il pubblico da casa. E non solo. Ospite attesissimo anche Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023 nonché grande protagonista da oltre 10 anni della scena musicale italiana.