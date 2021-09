Nuotare guardando un’opera di Cattelan? A Milano si può

Di Chiara Barison

MILANO – Cosa succede se un artista di fama mondiale va a nuotare tutti i giorni in una piscina anni ’30? Ad un certo punto spunterà un’opera d’arte. È andata così nella piscina Cozzi di Milano, storico luogo di incontro per gli amanti degli sport acquatici: fino a settembre 2022 sarà possibile ammirare un gigantesco murale di 246 mq realizzato da Maurizio Cattelan (già noto per ‘Il Dito’ davanti alla Borsa di Milano) e il fotografo Pierpaolo Ferrari, nell’ambito del loro progetto editoriale ‘Toiletpaper’.

Il maestoso disegno si intitola ‘Be Water’ e raffigura il volto e le mani di una donna- sulle cui labbra e unghie brilla un rosso intenso- che affiora dall’acqua del mare, ma non è semplicemente a galla: l’acqua è raffigurata come una pesante coperta, se non addirittura come parte del suo corpo invisibile.