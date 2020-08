Forte temporale, stop ai treni sulla Pescara-Foggia

BARI – A causa del maltempo, la circolazione ferroviaria sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara-Foggia, nel tratto compreso tra Termoli e San Severo, è sospesa dalle 00.40 della scorsa notte. Lo comunica Ferrovie dello Stato.

“Il forte temporale che ha interessato la zona – spiega una nota della società di trasporti – ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata”. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le 13. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.