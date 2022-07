Battiti Live, Tananai cade sul palco e Fedez lo soccorre

ROMA – L’estate inizia con Battiti Live, la kermesse musicale promossa da Radio Norba e Cornetto Algida. Cinque gli appuntamenti dell’edizione 2022: dopo le due date di Bari e le due di Gallipoli, il gran finale sarà il 10 luglio a Trani. Le puntate saranno trasmesse in differita su Italia 1, ogni martedì. Tra gli oltre 80 artisti sul palco, anche il trio Fedez, Mara Sattei e Tananai, protagonisti della musica estiva con il tormentone ‘La dolce vita’, che hanno regalato un momento esilarante sul palco di Battiti Live.

TANANAI CADE SUL PALCO DI BATTITI LIVE

Nel corso dell’esibizione di ‘La dolce vita’ nella seconda tappa di Gallipoli di domenica 3 luglio, Tananai è saltato a ritmo di musica, ma l’atterraggio non è stato dei migliori. Le caviglie hanno ceduto e il cantante è caduto in modo eclatante sul palco. Ma ‘the show must go on’ e Fedez, continuando a cantare, lo è andato a ‘raccogliere’ accarezzandolo sulla testa per riportarlo in piedi. Il video ha fatto il giro dei social, diventando subito virale. Tananai ha poi condiviso il video del post-caduta: per lui una caviglia fasciata.

