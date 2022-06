Battiti Live 2022, svelata la line up delle date di Bari

ROMA – Torna l’appuntamento musicale più atteso dell’estate. Parte questa sera da Bari Radio Norba Cornetto Battiti Live. Oltre 80 artisti sul palco per l’edizione 2022, che per il sesto anno consecutivo sarà condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Dopo le due date di Bari (17 e 18 giugno), i prossimi appuntamenti sono a Gallipoli (2-3 luglio) e Trani (10 luglio). Non mancheranno i collegamenti ‘on the road’ con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto).

Nel corpo di ballo di questa edizione anche alcuni volti noti di Amici. Insieme a Tommaso Stanzani, riconfermato per il suo secondo anno, ci saranno Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli. È possibile seguire in diretta l’evento su Radio Norba e Telenorba, mentre prossimamente arriverà su Italia 1.

BATTITI LIVE, LA LINE UP DELLE SERATE DI BARI

Venerdì 17 giugno: Fedez, Mara Sattei, Tananai, Il Volo, The Kolors, Francesco Gabbani, Luigi Strangis, Coez, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Matteo Romano, Baby K, Fred De Palma, Boro Boro, Aka 7Even, Boomdabash, Annalisa, Mr Rain, Alfa e Gabry Ponte.

On the road: Noemi da Cisternino e La Rappresentante di Lista da Ceglie Messapica.

Sabato 18 giugno: Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte.

On the road: Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.

