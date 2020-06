Banksy dedica la sua ultima opera a George Floyd

ROMA – “All’inizio ho pensato che avrei dovuto restare in silenzio e ascoltare la gente di colore sulla questione. Ma perché avrei dovuto farlo? Questo non è un loro problema. È un mio problema. Le persone di colore vengono rovinate dal sistema. Il sistema dei bianchi. Come un tubo rotto che allaga l’appartamento del piano di sotto. Questo sistema fallimentare sta rendendo la loro vita una miseria, ma non è un loro problema aggiustarlo. Loro non possono – nessuno li lascerebbe salire al piano di sopra. Questo è un problema dei bianchi. E se i bianchi non aggiustano il tubo qualcuno dovrà salire all’appartamento di sopra e dare un calcio alla porta”.

L’omaggio di Banksy a George Floyd e alla causa ‘Black Lives Matter’ è forte e chiaro. Oggi l’artista inglese ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’opera che raffigura una bandiera americana in fiamme. A provocare le fiamme una candela votiva accanto a un’immagine incorniciata che rappresenta un’ombra nera.

