Medici e infermieri come super eroi, Banksy dona opera a un ospedale inglese

ROMA – Cosa significa essere un eroe? Banksy non

ha dubbi a riguardo e dedica il suo ultimo lavoro agli operatori

sanitari, da mesi in prima linea per l’emergenza coronavirus.

Intitolata ‘Game Changer’, la nuova opera del misterioso street

artist raffigura un bambino che gioca con la bambola di

un’infermiera, abbandonando Batman e Spiderman in una cesta.

Il quadro e’ stato donato al Southampton General Hospital,

Regno Unito, accompagnato da una nota di ringraziamento firmata

Banksy. “Grazie per tutto quello che state facendo- ha scritto-

Spero che questo illumini un po’ il posto, anche se e’ solo in

bianco e nero“.

Il murale andrà all’asta in autunno, il ricavato sarà devoluto in beneficienza.