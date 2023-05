Niger, accordo con il gruppo francese per le miniere di uranio

(Foto credits Orano)

ROMA – “Orano ritorna in forze in Niger”: lo riferisce l’emittente Radio France International, informando di un’intesa tra il gruppo con sede a Parigi attivo nell’estrazione di uranio e il governo di Niamey.

DOPO LO STOP A IMOURAREN

Secondo la testata, “l’accordo è stato raggiunto dopo anni di negoziati”. Orano, già Areva, prevedrebbe di introdurre nuove modalità di sfruttamento delle miniere per ridurre i costi e rilanciare gli investimenti in Niger. Il gruppo aveva interrotto i suoi progetti a Imouraren, nel nord del Paese, nel 2014. La sua presenza in Niger, fino al 1960 colonia francese, è pluridecennale.