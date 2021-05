Calcio, annunciata la data d’inizio della Serie A 2021/22: si comincia il 22 agosto

ROMA – Il campionato di calcio di serie A, stagione 2021/22 inizierà il 22 agosto e si giocherà fino al 22 maggio 2022. Come scrive Gazzetta.it, infatti, la decisione è arrivata nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio. La pausa natalizia, invece, è prevista dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità.

Altra novità, scrive ancora Gazzetta.it, riguarda la formula della Coppa Italia. Un nuovo format prevede infatti la partecipazione solo di 40 squadre (20 club di Serie A e 20 di B), con inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di A.

Oltre a decidere le date del prossimo campionato, il Consiglio di Lega ha cambiato il format della Coppa Italia. Soltanto 40 squadre – 20 di Serie A e 20 di B – potranno partecipare al torneo, con l’obiettivo di creare subito sfide che possano essere affascinanti per le televisioni. Inizio fissato per il prossimo 15 agosto, data in cui scenderanno in campo subito 12 squadre di Serie A.

Una decisione che sta letteralmente mandando in bestia tantissimi tifosi. Ovviamente l’ira maggiore arriva da quegli appassionati che tifano per club ora in Serie C e Serie D e che non potranno partecipare alle prossime edizioni della manifestazione tricolore: “Che vergogna! Scusate, ma Serie A e Figc e compagnia bella e compagnia bella non eravate quelli contrari alla Superlega per il cosiddetto ‘bene del calcio?” ed ancora “Difficile peggiorare questa competizione, ed invece ci sono riusciti”, oppure “Il calcio è della gente . Mi sembra proprio di no”.

(ha collaborato Michele Faiella)