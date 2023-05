Penalizzazione Juve, Christillin: “Affranta, abbiate pietà”

GENOVA – “Per la Juventus preferisco proprio non dire niente, sono veramente affranta. Abbia pietà, abbia pietà…”. Risponde così, con un sorriso amaro, Evelina Christillin, oggi pomeriggio a Genova, a margine di una conferenza stampa in vista del Grand Finale della Ocean Race, a una domanda di un giornalista sulla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. Christillin, bianconera doc, è membro Uefa del Consiglio della Fifa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it