Nella casa del Gf Vip la quiete prima della tempesta: le anticipazioni della puntata di lunedì 6 marzo

ROMA – Lunedì 6 marzo in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Manca ormai meno di un mese alla fine dell’edizione più lunga della storia del reality show e dopo settimane di continue liti e tensioni, negli ultimi giorni sembra essere tornato il sereno nella casa più spiata d’Italia. Ma le ultime puntate del serale sono state ricche di colpi di scena, con il conduttore Alfonso Signorini che ha inchiodato alcuni concorrenti con clip che hanno mostrato comportamenti scorretti e hanno causato nuove liti. E quindi la sorpresa è dietro l’angolo, in vista anche dell’esito della nomination che potrebbe spezzare i nuovi equilibri nella casa.

IL PRIMO FINALISTA DEL GF VIP

Nella puntata di giovedì, in nomination sono finiti Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi. I sette vipponi si sentono a rischio eliminazione, ma per loro c’è in serbo una sorpresa: all’insaputa dei concorrenti del Gf Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha rivelato ai telespettatori che il televoto non servirà a decretare una eliminazione, ma a stabilire chi sarà il primo finalista della settima edizione del reality.

Dai sondaggi del web non arriva un responso univoco: ma tutto lascia prevedere che sarà una sfida al femminile, con Nikita e Oriana a contendersi la palma di prima finalista del Grande Fratello Vip. Ma occhio all’outsider Antonella, la cui fanbase è sempre molto attiva.

SE TUTTI FANNO PACE

Negli ultimi giorni, come detto, l’armonia regna sovrana nella casa di Cinecittà. Si sono chiariti Davide Donadei e Luca Onestini, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (che le ha detto: “I sentimenti che provo per te sono veri”). Ma soprattutto c’è stato un confronto molto sincero tra Antonella Fiordelisi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia: la guerra tra Spartani e Persiani è finita? Sì, secondo l’ex schermitrice. Ben più dubbiosi, su questa “vicinanza di colpo”, due delle persone più vicine ad Antonella, Nikita e Davide.

IL CASO DELLA REPLICA CENSURATA

Secondo alcuni rumours, dietro questa improvvisa serenità tra gli inquilini c’è però un motivo: la puntata di giovedì 2 marzo, in cui sono volate parole grosse, non è andata in replica il giorno dopo su La 5, come sempre finora. Il perché, ha scritto ‘Il Fatto Quotidiano’, sarebbe da ricercarsi in una precisa richiesta di Piersilvio Berlusconi: all’amministratore delegato di Mediaset non sarebbe affatto piaciuto quanto è andato in onda su Canale 5 e avrebbe imposto lo stop alla replica e un deciso cambio di rotta per l’intero reality in questo ultimo mese: meno volgarità e parolacce, è il diktat dei piani alti di Cologno Monzese.

IL PUNTO SUI DONNALISI

Dopo il grande freddo degli ultimi giorni per il caso Nicole Murgia, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stanno facendo prove tecniche di riavvicinamento. È stato soprattutto il volto di Forum a cercare una nuova intimità con l’ex schermitrice: in particolare, ieri i due si sono ritrovati ad avere contatti ravvicinati in giardino. Ma tutte le volte che lui ha provato a baciarla, lei si è tirata indietro. “Non me la sento ancora”, ha chiarito Antonella. Che però sembra pronta a capitolare nuovamente.