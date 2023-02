Al Gf Vip Donnalisi più vicini ma c’è un caso Murgia: le anticipazioni della puntata di lunedì 27 febbraio

ROMA – Lunedì 27 febbraio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Dopo le turbolenze tra i due gruppi degli Spartani e dei Persiani, a tenere banco negli ultimi giorni sono state le coppie della casa. Coppie che si rinsaldano, coppie che si sfasciano e coppie che ci riprovano: al Gf Vip c’è tutto il campionario. E anche stasera il padrone di casa Alfonso Signorini avrà tanto di cui parlare con i vipponi e con le opinioniste in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Senza dimenticare l’angolo social curato da Giulia Salemi.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Sono ben sette i vipponi a rischio eliminazione stasera: ai tre più votati in nomination, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, si sono aggiunti infatti i protagonisti del ‘van-gate’, puniti con la busta nera che li ha spediti dritti al televoto. Quindi stasera potrebbe essere eliminato anche uno tra Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Tavassi. I sondaggi del web non hanno dato finora un responso chiaro, ma tra i maggiori indiziati a dover lasciare la casa più spiata d’Italia ci sono Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

DONNALISI A CACCIA DELL’INTESA, MA OCCHIO A NICOLE

E proprio gli ultimi due vipponi sono stati al centro di un caso negli ultimi giorni. I telespettatori più attenti non hanno mancato di notare sguardi complici e gesti affettuosi tra Edoardo e Nicole, proprio mentre Antonella e Donnamaria erano ai ferri corti. E si sussurra che tra le rivelazioni segrete che sono state scambiate nel van ci sia anche qualcosa sui rapporti tra l’attrice e il volto di Forum.

Se stasera Signorini mostrasse in puntata una clip con i gesti di tenerezza tra Edoardo e Nicole, è praticamente certo che Antonella la prenderebbe malissimo. E questo sarebbe un bel problema, perché proprio ieri sera, dopo l’ennesima discussione, i Donnalisi sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo. Sguardi intensi, occhioni da innamorati e parole che lasciano spazio a pochi dubbi. “Mi ami ancora? Giuralo”, ha chiesto Fiordelisi, con Donnamaria ad annuire convinto. E poi sono scattate le coccole sotto il plaid, al riparo dallo sguardo indiscreto delle telecamere. Ma l’ormai temutissima puntata serale potrebbe di nuovo sparigliare le carte.

ORIANA E DANIELE AL CAPOLINEA?

E stasera si chiariranno molte cose anche tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Per stessa ammissione dell’ex tronista, che ieri ha rifiutato la richiesta di un confronto tentato dalla venezuelana con poche e semplici parole: “Parliamo domani, in puntata“. Una frase che ha lasciato di stucco l’influencer, che è tornata sconsolata in cortiletto dagli amici che l’avevano invitata a raggiungere Daniele al tavolo da biliardo per cercare di appianare la situazione di tensione evidente che si respira da giorni. Dal Moro ormai evita sistematicamente Oriana, dopo la discussione seguita al ravvicinamento tra l’ex tronista e la ex Martina: nella puntata di oggi si vedrà se il loro rapporto è ormai irrimediabilmente compromesso.

INCORVASSI INNAMORATISSIMI

Chi invece non sembra temere alcun tipo di scossone è la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Dopo la cena romantica a sorpresa, che pare aver fatto completamente capitolare la ragazza, è arrivato anche il gesto cavalleresco di lui, che si è assunto tutte le responsabilità per il ‘van gate’. Anche ieri in zona beauty gli Incorvassi si sono lasciati andare a tenere effusioni. Ma attenzione: entrambi sono in nomination questa sera. E la posizione di Tavassi, dopo il pasticcio dei microfoni staccati, sembra traballante: la coppia più solida della casa si spaccherà a causa di una eliminazione?