Al Gf Vip scoppia la pace tra Antonella e Micol. E Giaele le tende la mano: “Ti sto rivalutando”

ROMA – Dopo settimane di tensione altissima dentro la casa del Grande Fratello Vip, nell’ultimo mese del reality potrebbe tornare il sereno. Gli Spartani e i Persiani erano ormai ai ferri corti, tra accuse incrociate e liti che ormai erano all’ordine del giorno. Ma negli ultimi giorni, i protagonisti hanno dato l’impressione di volersi venire incontro.

UNA ‘NUOVA’ ANTONELLA

In particolare Antonella Fiordelisi, dopo l’ennesima rottura (forse davvero definitiva, stavolta) con Edoardo Donnamaria, si è dimostrata molto più conciliante con gli Spartani. Prima lo scambio di opinioni con Oriana, che a sorpresa aveva preso le sue parti dopo il caso Murgia, poi il riavvicinamento con Giaele De Donà. E oggi un confronto molto schietto con la stessa Giaele e Micol Incorvaia intorno al tavolo da biliardo.

GIAELE AD ANTONELLA: “DOBBIAMO RICREARE UN RAPPORTO”

“Il clima in casa è molto più sereno – ha spiegato De Donà ad Antonella -. La mia idea su di te non deve cambiare per una cosa che succede con Edoardo per cui stai male. Si deve ricreare un rapporto tra di noi e io questa cosa l’ho vista negli ultimi giorni, c’è stato un cambiamento nei miei confronti e io sono la prima ad aprire le porte e dire che non me ne frega niente di ciò che è stato“.

Per Giaele è insomma tempo di deporre le armi: “Io voglio stare serena, l’ho detto anche agli altri che sei cambiata e io lo riconosco. Mi stai dando modo di rivalutarti, sei completamente diversa rispetto a prima“, ha detto all’ex schermitrice.

MICOL AD ANTONELLA: “NON TI RISPONDERÒ PIÙ MALE”

“Lo sai che dipende tutto da te”, ha aggiunto Micol rivolta ad Antonella. “Io mi impongo che in puntata, anche se verranno fuori confessionali che non piaceranno a te o a me, non risponderò male. Basta passare per casa e guardarci male“.

Incorvaia ha ricostruito le origini delle tensioni tra Fiordelisi e gli Spartani: “Le cose sono successe perché tu litigavi con Edoardo, lui stava con me, Edo (Tavassi, ndr), Giaele e Oriana e tu di rimando ce l’avevi con gli altri. Voglio farti sapere che non abbiamo mai remato troppo contro di te, non c’è questo accanimento che pensi“, ha assicurato Micol.

ANTONELLA: “SONO STATA TROPPO MALE PER EDOARDO”

L’ex schermitrice si è mostrata molto conciliante nel corso dello scambio di vedute e non ha avuto esitazioni nel rispondere alla domanda di Giaele: “Non stai meglio con questo clima in cui andiamo d’accordo?”. “Certo – ha spiegato Antonella – E poi mancano così pochi giorni per tutte, è meglio che se ognuno vuole dire la sua lo faccia ma senza litigare“.

E ha riconosciuto con Micol e Giaele che le sue reazioni erano spesso legate al suo rapporto altalenante con Donnamaria: “Sono stata davvero tanto male per Edoardo e il mio problema in questo momento non è discutere con le altre persone, ma risolvere con lui“. Pace fatta?