Al Gf Vip periodo nero per Nikita, ma arriva l’amica del cuore Giulia: le anticipazioni

ROMA – Nonostante nella casa del Grande Fratello Vip il clima si sia notevolmente rasserenato negli ultimi giorni, c’è una concorrente che più degli altri sembra in difficoltà: Nikita Pelizon. La modella non ha vissuto bene l’uscita dal reality dell’ex Matteo Diamante e delle amiche Martina Nasoni e Sarah Altobello. E come se non bastasse, anche l’altra grande alleata di Nikita Antonella Fiordelisi si è riavvicinata con le ‘nemiche’ Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

UNA VISITA A SORPRESA PER NIKITA

Nikita e Davide Donadei non hanno nascosto la loro idea sull’armonia che regna tra i vipponi: gli inquilini starebbero mettendo in atto una strategia per arrivare dritti in finale senza scossoni. A provare a tirare su il morale di Nikita, che resta comunque amatissima dal pubblico a casa e per questo è data come una delle favorite alla vittoria finale del Gf Vip, sarà la sua grande amica Giulia Logozzo. Anche per Pelizon è arrivato dunque il momento di una visita a sorpresa.

CHI È GIULIA LOGOZZO, L’AMICA DI NIKITA

Interior designer siciliana, Giulia da qualche anno vive a Milano. Con Nikita si sono incontrate una prima volta in Sicilia e poi si sono ritrovate nel capoluogo lombardo, sviluppando un rapporto fortissimo. Logozzo cura i social network della vippona e tutela la sua immagine: qualche settimana fa ha reso noto che lo staff di Nikita ha diffidato Oriana e Luca, chiedendo che moderassero i termini nei confronti della vippona. Giulia riuscirà a toccare le corde giuste e a riportare il sorriso a Nikita? E il pubblico da casa le regalerà magari la gioia di essere lei la prima finalista del Gf Vip? Lo scopriremo stasera su Canale 5.