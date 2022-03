Aosta, al Parini riapre la Chirurgia con 30 posti letto

AOSTA – “Come ci aspettavamo, dopo il picco di fine gennaio la pressione sull’ospedale abbastanza lentamente si è ridotta e questa settimana abbiamo potuto riaprire 20 letti della chirurgia generale e riprendere l’attività chirurgica”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Usl della Valle d’Aosta, Guido Giardini, intervenuto durante una conferenza stampa di aggiornamento della situazione vaccinale ed epidemiologica nella regione alpina.

“Anche il reparto di Pneumologia- ha spiegato- si è trasferito vicino alle Malattie infettive dando letti in più al reparto di otorino e quindi dieci letti in più alle chirurgie per un totale di 30 letti”. L’ultimo reparto “che resta da ricollocare- ha aggiunto Giardini- è la neurologia ma la sua sede naturale è il Covid -1 per cui vedremo come si evolve la situazione per prendere un decisione e speriamo in un ritorno alla normalità nella tarda primavera o estate”.

Normalità che, per l’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, significa “ritornare a programmare e a dare delle risposte ai cittadini e riprendere l’attività ordinaria con l’auspicio di migliorare ulteriormente il servizio sanitario valdostano”.