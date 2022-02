Panathlon e Zonta Club Vda donano un defibrillatore alla Disval

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 6 feb. – Lo sport si colora di solidarietà. Grazie ai fondi raccolti con una lotteria solidale, il Panathlon Club du Val d’Aoste e il Zonta club Aosta Valley hanno acquistato e donato un defibrillatore automatico esterno (Dae) alla Disval, l’associazione disabili sportivi della Valle d’Aosta.

“Siamo particolarmente contenti di consegnare il defibrillatore agli amici della Disval, a cui siamo legati da un sentimento di grande amicizia e collaborazione”, afferma il presidente del Panathlon club Vda, Piercarlo Lunardi. E aggiunge: “Il dispositivo elettromedicale è uno strumento importante e indispensabile e ci è sembrata una giusta idea dotare la sede Disval di questo apparecchio di pronto intervento”. Parole condivise anche dal presidente dell’associazione valdostana disabili sportivi Egidio Marchese: “Gesti come questo- aggiunge- sono importanti e consentono di veicolare il senso di solidarietà e vicinanza. Con il club du Val d’Aoste ci unisce grande amicizia e per il 2022 cercheremo di trovare momenti di sensibilizzazione in comune sulle tematiche della disabilità”.