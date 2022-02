Uisp Vda lancia pillole di movimento, sport come medicina

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 6 feb. – Nelle farmacie della Valle d’Aosta arriva un nuovo farmaco. Sono “Pillole di movimento”, una formula uscita dai laboratori della Uisp di Bologna e poi diffusa in tutta Italia, per cercare di far uscire di casa il maggior numero possibile di over 18, sedentari, affezionati al divano, pigri. Il progetto è stato presentato nel salone dell’Hôtel des Etats di Aosta. Sono pronte 10.000 scatole di “Pillole di movimento”, che contengono un bugiardino che riepiloga le proposte per un mese omaggio di corsi in palestra, danza, attività in acqua e sport invernali. Si possono “consumare” fino al 31 maggio. Il progetto è nato nel 2011 a Bologna, poi è stato scelto dalla Uisp nazionale ed esportato in tutta Italia: oggi coinvolge 32 comitati Uisp provinciali e 235 comuni.

“Incentivare l’attività fisica è importante mai come in questo periodo- dice Alina Sapinet, assessora allo Sport del Comune di Aosta, partner del progetto- viviamo un periodo in cui lo sport è stato un po’ costretto. Questa iniziativa vuole essere incentivo per tutti, non solo per la parte agonistica”.

Oltre al Comune capoluogo, “Pillole di movimento” ha la collaborazione di Federfarma VdA, dell’Usl della Valle d’Aosta, di diverse associazioni sportive dilettantistiche. La referente del progetto per la Uisp VdA è Sonia Sopranzi: “Vogliamo tornare a vivere, stare in movimento insieme anche ad altre persone. L’obiettivo “è far muovere il maggior numero possibile di persone”. Dopo aver ritirato la scatola in farmacia, bisognerà riscuotere il buono che c’è dentro. “Ogni persona potrà scegliere l’attività che preferisce” aggiunge Sopranzi.

Carlo Finessi, segretario generale della Uisp VdA, spiega che “avere anche solo 10 persone che partecipano, per noi sarebbe un successo. Speriamo che questa iniziativa faccia capire che le scatole di medicine non servano solo per curare le malattie, ma anche per fare attività sportiva. Più sport facciamo, meno saremo a carico del servizio sanitario”. Finessi sottolinea come “la pandemia abbia creato tantissimi problemi, non solo fisici, ma anche psicologici. La gente ha paura di tornare a fare attività soprattutto nei luoghi chiusi”.

Testimonial di “Pillole in movimento” è l’atleta olimpionica Charlotte Bonin, due volte in gara a Pechino e a Rio de Janeiro e argento alle Paralimpiadi di Tokyo come guida nel triathlon di Anna Barbaro. “Sono cresciuta a pane, acqua e sport. Non importa a quale livello si pratica, ma è importante fare sport- racconta-. Lo sport è un rimedio naturale per la salute e per il benessere, spero che tante persone si possano avvicinare allo sport”.

Al momento, il progetto è per ora rivolto alle persone maggiorenni; Finessi: “L’idea è di farlo anche per i più piccoli, magari non in una scatola di medicine, ma nell’uovo di Pasqua”.