Serie A, la Lega Calcio fa guerra alle Asl: ricorrerà al Tar

ROMA – La Lega di Serie A non ha intenzione di rinviare alcuna partita della giornata di campionato in programma oggi. Per quelle che non si giocheranno a causa delle squadre bloccate dalle Asl si ricorrerà alla sconfitta a tavolino, in attesa degli ovvi ricorsi. Intanto dal Consiglio straordinario di Lega, ancora in corso, trapela una novità: l’introduzione di un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili, di cui un portiere, ci sarà l’obbligo, per le squadre, di scendere in campo comunque, anche pescando delle riserve dalla Primavera. Il nuovo protocollo sarà stilato nelle prossime ore, comunque non in tempo per la giornata di domani. La Lega inoltre avrebbe deciso di ricorrere al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso.