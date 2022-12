Il Gf Vip raddoppia per Natale e cambia serata

BOLOGNA – Due puntate extra nelle serate di sabato 10 dicembre e sabato 17 dicembre: da quanto si apprende Canale 5 prepara un Natale in compagnia del Grande Fratello Vip, che dopo essere passato a un solo appuntamento settimanale dalla fine di novembre, nel mese di cicembre tornerà araddoppiare l’appuntamento. Con la scelta di una serata settimanale ‘anomala’, ovvero quella del sabato, che si dovrebbe aggiungere alla consueta del lunedì. La decisione sarebbe legata alla scelta di tamponare la fine del varietà del sabato sera di Canale 5, il programma Tu si que vales, ormai agli sgoccioli. Ecco quindi che sarebbe partita la richiesta ad Alfonso Signorini di preparare due appuntamenti fuori catalogo del seguitissimo reality show.

IL 17 DICEMBRE LA SFIDA CON BALLANDO CON LE STELLE

Dei due appuntamenti del 10 e 17 dicembre, il primo sarà quasi certamente un successo indiscusso (Ballando con stelle è in pausa e la finale dei quarti di finale dei Mondiali in Qatar dovrebbe essere conclusa per le 22), poi il successivo sabato, il 17, ci sarà invece per l’appunto l’interessante sfida con i ballerini di Ballando con le stelle (trasmissione che per quella data arriva alla semifinale).

Dopo Natale, poi, il Grande fratello vip dovrebbe tornare ad un solo appuntamento settimanale, a quanto sempre il lunedì sera. Il reality show nella sua edizione Vip (quella di quest’anno è la settima edizione) proseguirà fino ad aprile 2023 tra litigi, amori e pettegolezzi.

