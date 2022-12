Gf vip, Antonino se ne va? Charlie Gnocchi espulso? Cosa succede stasera

BOLOGNA – Potrebbe essere una puntata clamorosa quella di stasera del Grande Fratello Vip, lunedì 5 dicembre. Non solo c’è in vista un’eliminazione (potrebbe uscire Luciano Punzo), ma ci sono diversi argomenti da trattare, su cui i social nelle ultime ore si sono parecchio scatenati. Torna forte la richiesta di espulsione per Charlie Gnocchi, e sempre per lo stesso motivo: il vippone, infatti, ha continuato a pronunciare parole allusive quando non espliciti riferimenti sessuali a proposito di Oriana. E questo al pubblico non sta bene. Già la settimana scorsa, quando lo avevano sentito ragionare con Antonino sul sesso con la avvenente venezuelana, in tanti avevano gridato al ‘porcone‘ e chiesto che venisse squalificato. Il programma ha deciso di graziarlo, con Alfonso Signorini che si è limitato a fargli un richiamo ‘formale’ nella puntata di lunedì scorso 28 novembre. Ma lo speaker radiofonico non si è ravveduto. Tutt’altro.

Non solo infatti Charlie Gnocchi ha continuato a lasciarsi andare a deliri sessuali legati a Oriana (diceva di voler provare a mettersi sotto le coperte con lei per risvegliare la sua “virilità” e fargli tornare la “serenità” e si è lungamente interrogato sull’esistenza di telecamere sotto i piumoni), ma poi anche nelle scorse ore ha fatto nuovamente allusioni spiacevoli riferite al tira e molla che ancora va avanti tra Oriana e Antonino Spinalbese (ha infatti detto che Antonino ogni tanto dà a lei delle “caramelle” e ha accompagnato l’espressione con un gesto che lasciava poco all’immaginazione). Male, sul web in tanti chiedono che venga cacciato una volta per tutte.

Charlie su Oriana” “Mi fa ritrovare la virilità. Magari mi dà una mano sotto le coperte “.#GFVIP pic.twitter.com/7POV8cyt24 — Roberto Mallò (@robymallo) November 30, 2022

Stasera si parlerà quasi certamente anche dell’altalenante rapporto tra la modella Nikita Pelizon e le’x tronista Luca Onestini: lei non ha mai fatto mistero di apprezzarlo e di avolere avvicinarsi a lui, ma i rapporti tra i due procedono tra inceppi e chiarimenti. Nikita, infatti, ha confidato ad altri concorrenti di non riuscire a essere spontanea con lui, perchè lui appare freddo e poco coinvolto nei dialoghi con lei, tanto da farla rimanere delusa. Onestini dal canto suo l’ha rassicurata sul fatto che lei stesse dando troppa importanza ad alcune cose, ma la situazione non pare essersi normalizzata.

E poi, ancora, da monitorare ci sono l’avvicinamento tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la sempre tribolata storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria (che procede tra rose e fiori e battibecchi) ma anche le ruggini non risolte tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Nelle ultime ore, poi, gira un’indiscrezione clamorosa: Antonino Spinalbese potrebbe essere pronto ad abbandonare la casa. In rete qualcuno ha fatto notare che ha passato ore e ore dentro il confessionale e che avrebbe anche già preparato le valigie. Ma perchè mai? A quanto pare ci sono stati alcuni episodi e dialoghi, negli ultimi giorni e nelle ultime ore, che hanno contribuito a rendere l’hairstylist nervoso. Innanzitutto l’altalena emotiva con Oriana (che se l’è presa e gli ha rinfacciato di essere rimasta delusa e di essersi sentita “rifiutata” da lui, e nel frattempo ha confidato a Punzo che si è pentita di essere avvicinata a lui: “Mi andava di conoscerlo e dimenticare il mio ex”, “era solo attrazione fisica”), poi anche il rapporto definitivamente naufragato con Alberto De Pisis (i due hanno avuto una brutta discussione dove i toni si sono accesi ben sopra le righe).

Ci sono poi alcune incompresioni con altri vipponi, a partire da Charlie Gnocchi, con cui pure Antonino era abbastanza in sintonia. Parlando con Patrizia Rossetti, Spinalbese ha spiegato che non riesce a superare le discussioni che ci sono state, nel senso che non riesce a metterci una pietra sopra e a tornare sereno nei confronti di queste persone. Antonino si è detto “amareggiato” e ha detto: “Non riesco a essere incoerente con me stesso”. Di qui una vuona dose di malumore e scontento”. Intato, Edoardo Donnamaria (con cui non è mai corso buon sangue e anzi sono arrivati anche a litigi spiacevoli) ha continuato a parlare male di lui, sostenendo che per Antonino Oriana sia stata solo un oggetto sessuale.

