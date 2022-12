Altro che Messi e Ronaldo, la vera star dei Mondiali è il coreano Cho Gue-sung

ROMA- Più di Messi e di Cristiano Ronaldo, c’è un protagonista indiscusso, almeno sui social, ai Mondiali in Qatar. Si chiama Cho Gue-sung ed è l’attaccante della Corea del Sud, passato alle cronache, anche sul New York Times, solamente perchè ha dovuto spegnere il telefono. Motivo? Ha ricevuto troppe proposte di matrimonio. Fino a pochi giorni fa era un giocatore qualunque, ma dopo aver segnato due gol di testa contro il Ghana, nella seconda partita della fase a gironi, è diventato virale perché “bello”, tanto che su Instagram è passato da 20 mila a 1 milione e 700 mila follower.

Non solo. Il video di lui che sta semplicemente seduto in panchina ha avuto oltre 7 milioni di visualizzazioni

Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1 — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) November 28, 2022

Il sito The Athletic scrive che Cho Gue-sung “ha un aspetto da popstar”, e che “il suo telefono era attivo tutta la notte”, lasciandolo sveglio. Ora che ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale, dopo aver battuto 2-1 il Portogallo, di sicuro non potrà riattivare il telefono e dovrà aspettare la fine dei Mondiali per fissare la data del matrimonio.

