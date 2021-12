Covid, 15.021 nuovi casi e 43 morti. Il tasso di positività torna a salire

ROMA – Sono 15.021 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi in Italia, su un totale di 525.108 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Risale il tasso di positività, che si attesta al 2,9% contro il 2,6% di 24 ore fa. I morti sono 43, in calo rispetto ai 75 di ieri. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati in terapia intensiva sono 736, quattro in più rispetto a ieri. Nei reparti ordinari, i posti letto occupati da pazienti con sintomi da Covid-19 sono 5.597, con un aumento di 169 unità rispetto a 24 ore fa. Lo riporta il bollettino odierno del ministero della Salute.

LEGGI ANCHE: Lunedì 6 dicembre entra in vigore il super green pass: ecco quando servirà