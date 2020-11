Motopesca sequestrati in Libia, Anci Sicilia: “Dal governo serve segnale concreto”

PALERMO – “Chiediamo al governo nazionale un intervento immediato che consenta il rilascio dei marittimi e dei motopescherecci catturati da Hatfar. C’è un grande sentimento di preoccupazione, le famiglie sono in uno stato di ansia ormai da due mesi”. Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, in merito alla vicenda dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati in Libia.

“Ci conforta sapere, come specificato dall’ambasciatore italiano a Tunisi, che i marittimi stiano bene fisicamente ma sappiamo anche che sono molto provati psicologicamente e che non sono in grado di reggere ulteriormente questa tensione – aggiunge Orlando -. Per questi motivi è assolutamente necessario pervenire ad una rapida soluzione”.

