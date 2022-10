Gf Vip, salta la diretta dalla casa. L’ipotesi ‘fuga’ di Sara Manfuso

ROMA – Mattinata senza l’occhio delle telecamere all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La diretta tv e streaming che monitora gli inquilini 24 ore su 24 è saltata, secondo Mediaset per “problemi tecnici“. La produzione ha alternato il logo del reality show con alcuni spezzoni registrati. Un’edizione finora abbastanza tormentata per il Gf Vip, con il caso Bellavia che continua a tenere banco nonostante l’espulsione di Ginevra Lamborghini, l’eliminazione di Giovanni Ciacci e le possibili conseguenze per Gegia. E sui social network scatta la caccia al possibile motivo dell’interruzione della diretta.

SARA MANFUSO FUGGE DALLA CASA DEL GF VIP?

Su Twitter ha preso piede un’ipotesi: la produzione del Grande Fratello avrebbe ‘staccato’ il live per coprire la fuga di Sara Manfuso dalla casa. Una sorta di operazione censura, insomma. Anche se molti utenti si chiedono per quale ragione gli autori dovrebbero nascondere queste immagini.

La stessa Manfuso è stata protagonista di un acceso battibecco con l’opinionista Sonia Bruganelli, nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip: la moglie di Paolo Bonolis ha accusato l’influencer di voler “uscire pulita” dal caso Bellavia e di aver mancato l’occasione di “fare la differenza, preferendo un passo indietro”. Parole a cui l’ex schermitrice ha risposto prontamente: “Io faccio della lotta alla discriminazione e alla violenza contro l’identità di genere la mia battaglia quotidiana“.

In seguito, Bruganelli ha condiviso un video su Twitter in cui si vede Sara Manfuso parlare della nomination a Marco Bellavia e giustificarla, tra le risate, con le parole: “Questa è la casa del Gf Vip, non un posto in cui curarsi”.

