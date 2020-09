In piazza i negazionisti del Covid: “Basta dittatura, il governo liberi i bambini”

“Noi non siamo negazionisti né terrapiattisti, siamo ‘risveglisti‘. Noi neghiamo il virus per come ci è stato raccontato, che è servito ad atterrirci, la strategia del terrore che ha chiuso tante persone in casa in attesa che si aggravassero per poi portarle in ospedale a morire”. Così dal palco alcuni degli organizzatori della manifestazione ‘risveglista’ alla Bocca della verità.

Poi, attaccano: “Le persone al governo hanno condannato le persone a morire, di questi crimini risponderanno davanti a una nuova Norimberga. Siete degli assassini. Nel vaccino c’è acqua di fogna, come voi, perché siete fogna”.

“Zingaretti non ci faremo intimidire da te. Le denunce si moltiplicheranno”. Così i ‘negazionisti’ rispondono dal palco alla Bocca della verità al segretario del Pd che aveva chiesto di annullare la manifestazione. Fischi per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dai manifestanti in piazza.