Negazionisti del Covid in piazza, Zingaretti: “Fermatevi”

ROMA – “Fermatevi! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!”. Lo scrive sui social il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

CORONAVIRUS, ZINGARETTI: “CON LA DESTRA ITALIA NELL’ABISSO”

“Partiamo da una consapevolezza: le politiche della destra nazionalista si sono rivelate sbagliate e avrebbero portato l’Italia nell’abisso internazionale: l’Italia sarebbe stata più sola. Per fortuna in questi mesi drammatici per L’Italia, l’Europa e il mondo l’Italia non è stata governata dalle destre perché i picconi, l’odio e i nazionalismi sono risposta dal passato che uccide la speranza. Invece grazie all’impegno dell’Italia è avvenuta una svolta”, ha invece detto Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa in video connessione durante la quale sono state lanciate le proposte del Pd sull’utilizzo del recovery fund ma anche la campagna per le regionali “Dalla parte delle persone”. (di Emiliano Pretto)