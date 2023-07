Le foto del matrimonio di Annalisa: tra gli ospiti anche Maria De Filippi

ROMA – C’era anche Maria De Filippi al matrimonio di Annalisa. La cantante si è sposata con il top manager di Costa Crociere Francesco Muglia giovedì 29 giugno, nella cappella di Frate Elia ad Assisi. Un rito intimo con pochi invitati a cui è seguita il 1° luglio una seconda cerimonia più sfarzosa su una spiaggia del borgo ligure di Tellaro. Un secondo sì in riva al mare, questa volta davanti a circa 200 ospiti. Tra questi tanti nomi dello show biz, come Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Alessandra Amoroso e Fabio Rovazzi.

A catturare i festeggiamenti è stato il magazine Chi, con alcuni scatti rubati il giorno del matrimonio.

NO NO IO STO LETTERALMENTE PIANGENDO LEI È COSÌ FELICE🥹 #annalisa pic.twitter.com/zwYLV3Yqy7

per me l’amore è così #annalisa 🤍 pic.twitter.com/7CP2Z9V7UY

Davide, ex fidanzato di Annalisa, canta al suo matrimonio accompagnato da Sappa e Francesco, amici ed ex componenti della sua band agli esordi.#Annalisa ci insegna che l’amore vero per alcune persone non finisce mai, si trasforma, ma rimane amore.

LA BELLEZZA ❤ pic.twitter.com/dXvs6uymLZ