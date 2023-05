Disco Paradise, ecco il testo della nuova canzone di Fedez, J-Ax e Annalisa

BOLOGNA – La pace già andata ufficialmente in ‘mondovisione’ sul palcoscenico di Sanremo 2023 viene sancita oggi con l’uscita di un singolo che torna a vedere Fedez e J-Ax, un tempo legatissimi, cantare fianco a fianco in un lavoro comune: è in uscita oggi, infatti, 25 maggio, il nuovo singolo Disco Paradise, ovvero il pezzo che si annuncia fin da ora come il (quasi certo) tormentone numero uno della prossima estate. Insieme a Fedez e a J-Ax c’è anche Annalisa, che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più amate dal pubblico italiano. E negli ultimi due mesi sta facendo ballare tutti i giovani sul sound di Mon Amour (uscito il 31 marzo scorso).

Fedez e J-Ax, che si sono riavvicinati di recente dopo una lontananza durata alcuni anni (ma il segnale del riavvicinamento era già evidente l’estate scorsa, con il concerto benefico Love Mi), sono già stati protagonisti di pezzi stra-ballati e molto amati: basta pensare al successo di Vorrei ma non posto. Il nuovo pezzo uscito oggi aggiunge la voce di Annalisa all’inconfondibile suono hip hop dei due rapper.

Fedez è ormai del resto ‘abbonato’ alla presenza tra i tormentoni estivi: l’anno scorso il brano firmato con Tananai e Mara Maffei (La dolce vita) l’ha fatta da protagonista in assoluto nell’estate 2022. E nel 2021 aveva sbancato l’estate con Mille, pezzo cantato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti

IL TESTO DELLA CANZONE

Fedez

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene, ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stra vincere

Fedez & Annalisa

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Annalisa

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera chе mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

J-Ax

È disco Paradise, supеr bad

Due Mai tai, faccio la pole dance

E dopo in hotel, l’Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All’entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai sto red carpet

J-Ax & Annalisa

Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente

Uo-oh-oh-oh-oh

Annalisa

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto, tanto, quando mi annoio

E tu mi fai

La Disco Paradise

Stasera che mi fai?

La Disco Paradise, Paradise