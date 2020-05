VIDEO | Coronavirus, solo 8 Comuni sardi hanno erogato aiuti a famiglie

Prosegue Burchi: “In queste settimane, sia l’Anci che i singoli sindaci, hanno chiesto che la Regione faccia un’interpretazione autentica della norma, o qualcosa di equipollente, per metterci nelle condizioni di avere dei criteri validi da applicare nella stesura degli atti amministrativi e nell’erogazione delle risorse. Tra l’altro questa situazione cozza non poco con il senso del provvedimento, che era quello di mettere a correre le risorse in pochissimo tempo, qualcuno diceva addirittura entro 48 ore dalla sua approvazione. Ecco, questa è la cosa più grave: si sono create grandi aspettative, al momento non soddisfatte. Ora sembra quasi che siano i sindaci a non voler dare corso a queste misure, ma è l’esatto contrario: noi non vediamo l’ora di dare ai nostri concittadini una mano d’aiuto, e davvero sentiamo sulle spalle questa grande responsabilità. I buoni spesa hanno tappato l’emergenza momentanea, ma non sono sufficienti, e i comuni da soli non ce la fanno“.

Proprio oggi, conclude il sindaco, “era prevista una riunione tra i rappresentanti di Anci Sardegna e diversi assessori regionali, per affrontare questo problema. Mi auguro che dopo questo incontro si diano ai Comuni linee guida ben definite, altrimenti saremo costretti a fare da soli e come sempre ci assumeremo le nostre responsabilità. Per i sindaci è prioritario il benessere dei propri concittadini”.

