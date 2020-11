Tg Cinema, edizione del 4 novembre 2020

– ‘IO SONO BABBO NATALE’, L’ULTIMO REGALO DI GIGI PROIETTI

Il 2 novembre, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Gigi Proietti ci ha lasciato. Poliedrico, inimitabile e cantore della romanità, il grande attore ha riservato per il suo pubblico un ultimo regalo. Proietti interpreterà Babbo Natale in ‘Io sono Babbo Natale’. La commedia diretta da Edoardo Falcone arriverà sul grande schermo a dicembre con Lucky Red, compatibilmente con la riapertura delle sale cinematografiche. Al fianco di Proietti ci sarà Marco Giallini nei panni di un ex galeotto, che non ha altra scelta se non continuare la carriera da rapinatore;

– PRIMO CIAK PER ‘STATE OF CONSCIOUSNESS’ CON EMILE HIRSCH

Partite le riprese, a Bari e dintorni, di ‘State of Consciousness’ con protagonista il celebre attore Emile Hirsch, noto al grande pubblico per la sua interpretazione nel film candidato al Premio Oscar e vincitore di un Golden Globe, ‘Into The Wild’. A dare l’annuncio la Iervolino Entertainment, che produce il film. Diretto da Marcus Stokes, nel thriller psicologico Hirsch interpreta un uomo intrappolato in un istituto, dove è costretto a prendere dei medicinali per un disturbo mentale di cui non soffre;

– ‘COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI’, IL 14 E IL 21 DICEMBRE SU SKY

‘Cops – Una banda di poliziotti’ si prepara per il debutto. Diretto da Luca Miniero, il film Sky Original è una commedia in due storie – in arrivo su Sky e in streaming su Now Tv il 14 e il 21 dicembre -che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Protagonisti sono i poliziotti del commissariato di Apulia, destinato a chiudere per assenza di crimini. Per il gruppo di agenti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. Nel cast del film, prodotto da Sky e Banijay Italia, Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito;

– BENJAMIN MASCOLO E BELLA THORNE NEL CAST DI ‘TIME IS UP’

Benjamin Mascolo e Bella Thorne reciteranno insieme in ‘Time Is Up (To You)’, il nuovo film diretto da Elisa Amoruso. Dopo un percorso discografico da cantante condiviso con Federico Rossi nel duo Benji & Fede, Benjamin debutterà come attore nei panni di Roy. La Thorne, invece, interpreterà Vivien. Due giovani studenti che aspettano di trovare la loro felicità. Un incidente costringerà i protagonisti a fermarsi e reclamare le loro vite. Le riprese della pellicola si svolgeranno tra Roma e gli Stati Uniti.