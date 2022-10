Meloni sente Zelensky: “Pieno sostegno a Kiev, annessioni russe senza valore”

ROMA – Colloquio telefonico tra la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Come fa sapere una nota di FdI, “nel corso della conversazione, Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni politiche e si è detto certo di poter contare su una proficua collaborazione con il prossimo governo italiano. Zelensky ha ringraziato, inoltre, per il sostegno dell’Italia anche in merito al nuovo decreto sull’invio delle armi appena esaminato dal Copasir e ha formulato l’auspicio che Meloni possa recarsi quanto prima a Kiev“.

Il comunicato prosegue: “Meloni, da parte sua, ha ringraziato Zelensky per le congratulazioni, ha ricordato la vicinanza che Fratelli d’Italia e i Conservatori europei hanno dimostrato nei confronti di Kiev fin dal primo giorno della guerra, ha confermato il suo pieno sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino, ha ribadito che la dichiarazione di annessione di quattro regioni ucraine da parte della Federazione Russa non ha alcun valore giuridico e politico e ha sottolineato il suo impegno per ogni sforzo diplomatico utile alla cessazione del conflitto“.

LA TELEFONATA CON NETANYAHU PER PARLARE DI ISRAELE

Ma per la premier in pectore quella di oggi è stata una giornata ricca di colloqui internazionali. Meloni, fa sapere FdI, ha sentito anche il presidente del Likud ed ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, ricandidato alle elezioni politiche del prossimo 1 novembre. “Netanyahu si è congratulato con Meloni per il successo elettorale augurando un rafforzamento della partnership tra Fratelli d’Italia e il Likud – spiegano fonti meloniane -, che già oggi è membro del partito dei Conservatori europei (Ecr Party), guidato dalla presidente di FdI”.

“Meloni ha ribadito l’importanza dell’amicizia tra Italia e Israele e ha rilanciato le opportunità di cooperazione soprattutto in ambito energetico – proseguono da Fratelli d’Italia -. La presidente di FdI ha sottolineato, inoltre, l’impegno comune per la stabilità nel Mediterraneo e in Medio Oriente, per la sicurezza dello stato di Israele e il contrasto al terrorismo e a ogni forma di antisemitismo“.

MELONI VEDE CINGOLANI: “CONTENERE PREZZI ENERGIA”

Inoltre, nel corso del pomeriggio Meloni ha anche incontrato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. “Al centro del colloquio il dossier energetico e il punto sulle dinamiche in discussione in sede europea per contenere il prezzo dell’energia”. Il tema era stato affrontato dalla presidente di FdI anche con un post su Facebook, in cui Meloni aveva sottolineato che “la crisi energetica è una questione europea e come tale deve essere affrontata. Fratelli d’Italia e i Conservatori europei da sempre sostengono che il vero compito dell’Unione europea dovrebbe essere quello di gestire le grandi sfide continentali difficilmente affrontabili dai singoli Stati membri“.

La premier in pectore aveva sottolineato come “azioni di singoli Stati tese a sfruttare i propri punti di forza rischiano di interferire nella competitività delle aziende e creare distorsioni nel mercato unico europeo“. Quindi la promessa di Meloni: “Sosterremo in Europa ogni azione volta a contrastare i fenomeni speculativi e gli ingiustificati aumenti del costo dell’energia e appoggeremo ogni iniziativa condivisa di concreto aiuto a famiglie e imprese”.

