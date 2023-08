La modella senza un occhio ‘simbolo di resistenza’ per il ritorno di Playboy in Ucraina

ROMA – Una benda a forma di cuore sull’occhio e un bikini metallico. Iryna Bilotserkovets è il volto della prima edizione di Playboy stampata in Ucraina dallo scoppio della guerra. Un ritorno all’insegna del coraggio: la modella scelta per la copertina, infatti, è sopravvissuta in un attacco armato con i suoi figli appena tre giorni dopo l‘invasione russa del 26 febbraio dello scorso anno.

LA STORIA DI IRYNA BILOTSERKOVETS

Iryna Bilotserkovets è una modella e conduttrice tv ucraina, moglie di un assistente del sindaco di Kiev. Era in macchina con i suoi 3 figli, diretta verso casa, quando è stata vittima di un attentato. Sopravvissuta quasi per miracolo, è stata sottoposta a mesi di cure d’urgenza e chirurgia ricostruttiva. Ha dovuto subire quattro operazioni ed è rimasta con un occhio mancante, una mascella rotta e cicatrici sul corpo.

Un lungo percorso di guarigione, anche dal punto di vista psicologico. “Senza un occhio, con tubi che sporgono ovunque, capelli rasati dall’operazione”, ha raccontato a Playboy parlando della prima volta che si è rivista allo specchio dopo l’attentato. “Punti, cicatrici, ferite ovunque. Ero il mostro di Frankenstein. La mia mascella si era frantumata, come un ramoscello”.

Diventata simbolo della resistenza in Ucraina, oggi Iryna aiuta ad organizzare eventi culturali per le truppe.

Playboy Ucraina ha scelto Iryna per la sua edizione di ‘Women Stay Strong‘, progetto benefico che racconta la resilienza delle donne ucraine ferite durante la guerra, ma che non hanno perso la grinta e la voglia di vita.