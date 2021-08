Fiat 500e arrives at the end of the year as the brand’s first electric car in Brazil

By João Marcelo

SÃO PAULO – A little over a year after debuting in the European market, the new generation of the Fiat 500 officially arrives in Brazil. The model was completely overhauled and, for the first time, equipped solely with electric propulsion, which represents the Italian manufacturer’s first step towards electrification in the Brazilian market. Now the compact is renamed Fiat 500e and arrives in the Brazilian market for the suggested price of R$ 239,990.

The 500e will only be offered in some stores, mainly in cities in the southeast and south of Brazil, as occurs with other electric vehicles from other automakers sold in Brazil, as the country does not yet have the necessary infrastructure for charging points.

The new model arrives on pre-sale until September. This is considered the third generation of the compact and was developed on an exclusive platform for electric cars from the Franco-Italian-American group, Stellantis.

STELLANTIS. FIAT 500E SBARCA IN BRASILE, MOTORE 100% ELETTRICO

Di João Marcelo

SAN PAOLO – A poco più di un anno dal debutto sul mercato europeo, la nuova generazione della Fiat 500 sbarca ufficialmente in Brasile. Il modello è stato completamente revisionato e, per la prima volta, dotato unicamente del motore elettrico, che rappresenta il primo passo del costruttore italiano verso l’elettrificazione nel mercato brasiliano.

La monovolume è stata ribattezzata Fiat 500e e arriva sul mercato brasiliano al prezzo di 239.990 reais (circa 38.000 euro). La 500e sarà offerta solo in alcune concessionarie, principalmente nelle città del sud-est e del sud del Brasile, come accade con altri veicoli elettrici di altre case automobilistiche. Questo accade perché il Brasile non dispone ancora ovunque di sufficienti punti di ricarica.

Il nuovo modello sarà disponibile in prevendita fino a settembre. La 500e è considerata la terza generazione della compatta ed è stata sviluppata dalla multinazionale franco-italo-americana Stellantis.

FIAT 500E CHEGA NO FIM DO ANO COMO O PRIMEIRO ELÉTRICO DA MARCA NO BRASIL

Por João Marcelo

SÃO PAULO – Passado um pouco mais de um ano depois de estrear no mercado europeu, a nova geração do Fiat 500 chega oficialmente ao Brasil. O modelo foi totalmente reformulado e, pela primeira vez, equipado unicamente com propulsão elétrica, o que representa o primeiro passo da fabricante italiana rumo à eletrificação no mercado brasileiro. Agora o compacto passa a se chamar Fiat 500e e chega no mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$ 239.990.

O 500e será oferecido apenas em algumas lojas, principalmente nas cidades do sudeste e do sul do Brasil, como ocorre com outros elétricos de outras montadoras vendidos no Brasil, visto que o país ainda não possui a infraestrutura necessária de pontos de carregamento.

O novo modelo chega em pré-venda até setembro. Essa é considerada a terceira geração do compacto e foi desenvolvida sobre uma plataforma exclusiva para carros elétricos do grupo franco-ítalo-americano, Stellantis.