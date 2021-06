Migranti, cittadinanza onoraria di Palermo per l’equipaggio Sea Eye

PALERMO – Cittadinanza onoraria di Palermo per l’equipaggio Sea Eye, impegnato nei salvataggi dei migranti in mare. Lo ha deciso il sindaco, Leoluca Orlando. La cerimonia si terrà alle 18 a Palazzo delle Aquile, sede del Comune. L’evento si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook del sindaco di Palermo.