Sanremo, terza puntata tra cover e sport: stasera il duetto Ibra-Mihajlovic

SANREMO – Il Festival di Sanremo si prepara all’attesa serata delle cover e torna Ibrahimovic, ormai completamente a suo agio anche fuori dal campo. Sul palco i 26 cantanti in gara torneranno per rifare i più grandi successi della musica italiana, nella loro speciale versione accompagnati – in molti casi – da colleghi celebri. Da Michele Bravi ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per i Neri Per Caso, Nesli, Roy Paci, Donatella Rettore, Manuel Agnelli, Neffa e i The Kolors. Sono questi solo alcuni dei nomi scelti dai Campioni in gara.

L’attaccante del Milan canterà insieme a Sinisa Mihajlovic ‘Io vagabondo‘, come anticipato nei giorni scorsi. Altro momento dedicato allo sport sarà quello con Donato Grande, calciatore della Powerchair Football. Impossibilitato a camminare sin dalla nascita, racconterà la sua storia e il suo percorso nello sport. Non mancheranno i palleggi con Ibrahimovic.

Achille Lauro, invece, si esibirà con la sua ‘Penelope‘ insieme a Monica Guerritore ed Emma Marrone. Sul palco anche Valeria Fabrizi e la modella Vittoria Ceretti come co-conduttrice.