Io sto con i Ferragnez. Polemiche folli

ROMA – Fedez e Francesca Michielin con la loro ‘Chiamami per nome’, canzone che hanno portato a Sanremo, hanno debuttato al numero uno di Spotify Italia, Apple Music, iTunes e Amazon Music. Un riscontro oggettivo dell’apprezzamento del pubblico. Con buona pace di chi pensa che il televoto del Festival, che li ha trascinati al secondo posto, possa davvero essere stato influenzato dal tifo di Chiara Ferragni per il marito. Endorsement scontato, come le inutili polemiche che ne sarebbero seguite. La ‘colpa’ sarebbe quella di avere espresso il suo sostegno a Fedez davanti ai quasi 23 milioni di followers di Instagram, che quindi, favoleggia qualcuno, abbiano ascoltato e come robottini televotato per il cantante. Non è andata così. Nessun regolamento è stato violato e non sono stati i ‘seguaci’ della Ferragni a dare alla coppia Fedez-Michielin la piazza d’onore del Festival. Vinto, tra l’altro attraverso un televoto ripartito da zero tra i primi tre in classifica, dai Maneskin, che di followers su Instagram ne hanno appena più di 1 milione… C’è chi vuole costringere a occuparsi di queste cose la Procura di Roma, l’Antitrust e l’Agcom. Follia.