Sanremo, Simona Ventura positiva al Covid: non sarà al Festival

ROMA – Simona Ventura è positiva al Covid-19. Salta, perciò, la sua partecipazione come ospite al Festival di Sanremo. A comunicarlo è Amadeus, che ha commentato: “È un grande dolore per me, ci teneva tanto a tornare al festival ma dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Faccio un grande in bocca al lupo a Simona e spero che ci saranno altre occasioni per tornare a lavorare insieme”.

LEGGI ANCHE: Sanremo, risalgono gli ascolti: ieri 10 milioni di spettatori nella prima parte

Sanremo, terza puntata tra cover e sport: stasera il duetto Ibra-Mihajlovic

VIDEO | Sanremo, Elodie in stile Beyoncé infiamma l’Ariston