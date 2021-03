‘Nomadland’ da aprile in streaming e prossimamente in sala

ROMA – ‘Nomadland’ di Chloe Zhao debutterà in Italia il 30 aprile su Star all’interno di Disney+ e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma senza costi aggiuntivi. Inoltre, arriverà sul grande schermo quando riapriranno le sale, ancora chiuse a causa della pandemia. Ad annunciarlo è Searchlight Pictures, che ha illustrato i piani di rilascio per l’Italia dell’acclamato lungometraggio, vincitore del Golden Globe nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia, del Leone d’Oro come Miglior film alla 77. Mostra del Cinema di Venezia e del People’s Choice Audience Award al Toronto International Film Festival.

‘Nomadland’ è interpretato dalla due volte vincitrice dell’Academy Award Frances McDormand, dal candidato all’Academy Award David Strathairn e dai veri nomadi Swankie, Bob Wells e Linda May, i quali sono apparsi nell’acclamato libro di Jessica Bruder ‘Nomadland. Un racconto d’inchiesta’ (edito in Italia da Edizioni Clichy), adattato per lo schermo da Chloe Zhao. Il film è incentrato su Fern (McDormand) che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Il film è stato prodotto da McDormand, Peter Spears, Dan Janvey, Mollye Asher e Chloe Zhao. Inoltre, Zhao si è occupata del montaggio, con il direttore della fotografia e scenografo Joshua James Richards e insieme al team addetto al suono composto da M. Wolf Snyder, Sergio Diaz e Zach Seivers.

