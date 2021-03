Brazil leaves the group of 10 richest countries in the world

by João Marcelo

SAO PAULO – With the historical retraction of GDP, -4.1%, also caused by the new Coronavirus, Brazil leaves the team of the 10 largest economies in the world. The country now occupies the twelfth position, surpassed by Canada, South Korea and Russia, according to a survey carried out by the risk rating agency, Austin Rating. In 2019, Brazil ranked ninth.

In October last year, a survey carried out by researchers from the Brazilian Institute of Economics of the Getúlio Vargas Foundation (Ibre / FGV), Marcel Balassiano and Cláudio Considera, based on projections made by the International Monetary Fund (IMF), already pointed out that Brazil would be left behind. According to Ibre / FGV, Brazil, like most of the world, suffered a sharp reduction in economic activity last year, due to the coronavirus crisis and its impacts on the economy. In addition, Brazil is one of the countries in the world where the currency has been most devalued.

“With this, in terms of dollars, current prices, the country would move from the ninth largest economy in the world in 2019, to the 12th position in 2020. But, much of the change in position between 2019 and 2020 is due to exchange rate depreciation, and not (only) the fall in economic activity “. Researchers say in a study published on the blog Ibre / FGV

Also according to the survey, the country will not fully recover now in the year 2021. “Only 1/3 of the countries in the world will eliminate economic losses in the year 2021, with most of them emerging economies. thus, the consequences of the 2020 recession will still be felt, at least, until 2022 “. Researchers design.

In an article published by Folha de São Paulo based on the Macro Ibre Bulletin (Brazilian Institute of Economics at FGV) in February, he points out that the pace of vaccination has become the main determinant of how much and when economies will recover this year. The United Kingdom and the United States, which are advancing more quickly, will pull global growth, while emerging Latin American countries are expected to continue with relatively weak performance.

PIL -4,1%, BRASILE FUORI DAL CLUB DELLE DIECI MAGGIORI ECONOMIE

di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il Brasile lascia il club delle dieci maggiori economie del mondo con una recessione del 4,1 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), provocata anche dalla pandemia di nuovo coronavirus. Il Paese occupa ora la dodicesima posizione, superato da Canada, Corea del Sud e Russia, stando alla ricerca realizzata dalll’agenzia di classificazione del rischio brasiliana Austin Rating.

Nel 2019 il Paese occupava la nona posizione. Un survey effettuato a ottobre dell’anno scorso a partire dalle proiezioni del Fondo monetario internazionale da due ricercatori dell’Instituto Brasileiro de Economia da Fundacao Getúlio Vargas (Ibre/Ffv), Marcel Balassiano e Claudio Considera, aveva già indicato che il Brasile sarebbe uscito dalle prime dieci posizioni. Stando sempre ai dati dell’Ibre/Fgv, il Brasile, così come la maggior parte del mondo, ha sofferto una forte riduzione dell’attività economica l’anno scorso a causa della pandemia e del suo impatto sull’economia. Ad aggiungersi a questo, il fatto che il Brasile è uno dei due Paesi del mondo nel quale la moneta ha subito una maggiore svalorizzazione.

“In termini di dollari e di moneta corrente – affermavano i ricercatori nello studio pubblicato dal blog del Ibre/Fgv – il Paese passerà da essere la nona economia maggiore del mondo nel 2019 alla dodicesima posizione del 2020. La diversa posizione tra i due anni è dovuta anche al deprezzamento del tasso di cambio e non solamente al calo nell’attività economica”.

Sempre stando ai dati della ricerca, il Paese non riuscirà a recuperare completamente nel 2021. “Solamente un terzo dei Paesi del mondo riuscirà ad azzerare le perdite nell’anno in corso, visto che per la maggioranza parliamo di Paesi in via di sviluppo” osservavano Balassiano e Considera, secondo i quali quindi “le conseguenze della recessione del 2020 si faranno sentire almeno fino al 2022”.

In un articolo apparso a febbraio sul quotidiano Folha de Sao Paulo, basato sui dati del bollettino di statistica Macro Libre dell’Instituto Brasileiro de Economia del Fgv, si evidenzia che il ritmo delle vaccinazioni sarà il fattore principale a determinare quando e come le economie riusciranno a recuperare quest’anno. Il Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti, che avanzano più rapidamente, spingeranno la crescita a livello mondiale, mentre ci si aspetta che i Paesi emergenti sudamericani continueranno a mostrare performance relativamente deboli.

BRASIL DEIXA O GRUPO DOS 10 PAÍSES MAIS RICOS DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DA AGÊNCIA AUSTIN RATING

por João Marcelo

SAO PAULO – Com a retração histórica do PIB, de -4,1%, também provocada pelo novo Coronavírus, o Brasil deixa o time das 10 maiores economias do mundo. O país agora ocupa a décima segunda posição, ultrapassado por Canadá, Coreia do Sul e Rússia, de acordo com o levantamento realizado pela agência de classificação de risco, Austin Rating. No ano de 2019, o Brasil ocupava a nona posição.

Em outubro do ano passado, um levantamento feito pelos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), Marcel Balassiano e Cláudio Considera, a partir de projeções feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), já apontava que o Brasil ficaria para trás. De acordo com o Ibre/FGV, o Brasil, assim como a maior parte do mundo, sofreu uma forte redução da atividade econômica no ano passado, em função da crise do coronavírus e seus impactos na economia. Somado a isso, o Brasil é um dos países do mundo no qual a moeda foi mais desvalorizada. “Com isso, na métrica de dólares, preços correntes, o país passaria da nona maior economia do mundo em 2019, para a 12º posição em 2020. Mas, muito da mudança de posição entre 2019 e 2020 é devida a depreciação cambial, e não (somente) da queda da atividade econômica”. Afirmam os pesquisadores em estudo publicado no blog Ibre/FGV

Ainda de acordo com o levantamento, o país não vai se recuperar totalmente agora no ano de 2021. “Somente 1/3 dos países do mundo vão zerar as perdas econômicas no ano de 2021, sendo que a maior parte é de economias emergentes. Sendo assim, as consequências da recessão de 2020 ainda serão sentidas, pelo menos, até 2022”. Projetam os pesquisadores.

Em matéria publicada pela Folha de São Paulo com base no Boletim Macro Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da FGV) de fevereiro, aponta que o ritmo de vacinação vem se tornando o principal determinante do quanto e de quando as economias vão se recuperar neste ano. Reino Unido e EUA, que avançam mais rapidamente, vão puxar o crescimento mundial, enquanto os emergentes latino-americanos devem seguir com desempenho relativamente fraco.