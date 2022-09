Gf Vip, nella 3° puntata il matrimonio di Giaele e le (vecchie) docce di Giucas Casella. Parte il televoto per il ‘preferito’

BOLOGNA – Ieri sera seconda tornata di nomination al Grande Fratello Vip. Dopo le nomination ‘innocue’ di una settimana fa (che avevano avuto come conseguenza semplicemente qualche notte da passare nella ‘Casa delle bambole’), quelle di ieri sera porteranno sì all’eliminazione, ma qualcuno può ancora salvarsi. Come? Con il televoto del ‘preferito’, aperto ieri sera, con cui i telespettatori potranno scegliere chi salvare rendendolo immune dall’eliminazione. La scelta è fra Marco, Daniele Edoardo, Antonella, Giaele, Nikita e il televoto verrà chiuso giovedì 29 settembre quando si scoprirà chi è il preferito e quindi immune.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip lite furibonda tra Eleonoire e Luca

Nella puntata di ieri sera, per il resto, focus sulla litigata clamorosa tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino e agli altri episodi particolari accaduti nel corso della settimana. Compreso il clima glaciale che si è reato tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi, con la prima convinta che la giovane le debba delle scuse e la seconda che si lamenta di essere totalmente ignorata.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip stasera la corte di Bellavia a Pamela e la cipolla nel letto per Charlie Gnocchi: le anticipazioni

Nella Casa sono entrati anche due ‘ospiti’: Soraia, la fidanzata di Luca, che ha rassicurato lo chef romano (sul punto di lasciare il programma per la nostalgia) dicendogli “Ti amo ogni giorno di più” ma anche che da parte sua non c’è stato nessun fraintedimento sul suo presunto avvicinamento con Elenoire Ferruzzi.

Poi in casa arriva Giucas Casella, ex concorrente del Grande Fratello, che ha avuto un confronto/scontro (dai toni a tratti surreali) con Attilio Romita, ‘colpevole’ di essersi espresso in maniera critica per le scene ‘allegre’ (immortalate in alcuni video) di Casella che, ai tempi in cui si trovava in Casa, faceva la doccia insieme a giovani e avvenenti concorrenti. Romita, in settimana, aveva usato l’espressine ‘vecchio bavoso‘ a proposito di quel video circolato ai tempi della trasmissione e Giucas Casella si è offeso a morte: arrivato dentro la casa, gliene ha chiesto conto inizialmente con veemenza spiegando che per lui quelle ragazze giovani erano come ‘nipotine’. Ha anche aggiunto che lui non aveva appoggiato la mano sul ‘culetto’ di nessuno. Il video (che viene mandato in onda) mostra cose un po’ diverse, anche Alfonso Signorini ride, ma insomma la parentesi finisce tra i sorrisi, i due si salutano e Giucas se ne va.

LEGGI ANCHE: Stasera seconda puntata del Gf Vip, chi entra? Il litigio sul ‘pappone’ del cane

Prima delle nomination, viene affrontato il tema Giaele De Donà, la giovane influencer di Vittorio Veneto che ha fatto molto discutere in settimana, in casa, per aver dichiarato di vivere un amore e un matrimonio ‘aperto’, dove sia lei che il marito trascorrono lunghi periodi uno lontano dall’altra e non hanno problemi a vivere emozioni con altre persone. Questo regime sentimentale ha fatto storcere il naso a molti concorrenti, che parlando con lei hanno espresso subbi sul fatto che si potesse davvero considerare ‘amore’. Lei ha spiegato di amare molto il marito e se ne è avuta un po’ a male, dicendo in confessionale che alcuni concorrenti non avevano avuto “tatto”. Ieri sera se n’è discusso tutti insieme con interventi anche dallo studio.

Infine, spazio alle nomination, divise per sesso: gli uomini devono nominare un uomo, le donne una donna. Tra motivazioni più o meno plausibili, alla fine i più nominati sono Marco, Daniele Edoardo, Antonella, Giaele e Nikita. Ma tra loro ci sarà appunto un ‘preferito’ che il pubblico da casa renderà immune. Chi sarà?

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it