Il campione olimpico Zazzeri derubato a Firenze, salva la medaglia argento che aveva al collo

FIRENZE – Disavventura per il campione olimpico Lorenzo Zazzeri. Di ritorno dalla spedizione in Giappone che gli ha fruttato una medaglia d’argento nella competizione 4×100 stile libero è stato derubato a Firenze del borsone contenente i ricordi di Tokyo2020. In salvo a quel che si apprende la medaglia d’argento che il campione ha continuato a portare al collo.

Il sindaco Dario Nardella esprime la propria solidarietà su Twitter: “A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienza di Tokyo2020. Mi unisco al suo appello: chi ha rubato, restituisca. Un gesto così brutale non può cancellare i suoi fantastici successi. Firenze è con te Lorenzo”.