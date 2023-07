Tg Sanità, edizione del 3 luglio 2023

SCHILLACI: SU ADEGUAMENTO STIPENDI MEDICI A LAVORO PER REPERIRE RISORSE

“Sono in corso tutte le iniziative necessarie per reperire all’interno del sistema le risorse necessarie per garantire ai professionisti sanitari il giusto riconoscimento economico per l’attività svolta”. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa al question time alla Camera in merito alle iniziative volte a garantire un Servizio sanitario nazionale pubblico e universalistico e ad ovviare alla carenza di medici e infermieri. “Ma spesso- ha tenuto a sottolineare il ministro- la determinazione del ‘gap’ rispetto alla media europea va interpretata con cautela, in quanto si tratta di un tema che deve tenere conto di diversi fattori”.

DL ENTI PUBBLICI, ANELLI (FNOMCEO): BOCCATA D’OSSIGENO PER CARENZA MEDICI

Il DL Enti pubblici, convertito in Legge, porta una “boccata di ossigeno nel contesto della grave carenza di specialisti e medici di medicina generale, che affligge il nostro Servizio sanitario nazionale”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che ha accolto con favore la conversione in Legge del DL Enti pubblici che, nel testo definitivo approvato la settimana scorsa in Senato, contiene provvedimenti volti a tamponare la carenza di medici. Provvedimenti, questi, che vanno nella direzione auspicata e sostenuta, da tempo, dalla Fnomceo.

OMS: ASPARTAME POTREBBE FINIRE IN LISTA CANCEROGENI

L’aspartame, uno dei dolcificanti artificiali più comuni al mondo, a luglio potrebbe essere dichiarato come possibile cancerogeno dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), branca che si occupa della ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La Iarc, che renderà nota la propria decisione il prossimo 14 luglio, sottolinea inoltre che la sua valutazione non tiene conto della quantità di aspartame che una persona può tranquillamente consumare senza rischi per la propria salute.

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA, LE NUOVE OPZIONI TERAPEUTICHE

Alla ricerca di nuove terapie che migliorino l’efficacia a lungo termine dei trattamenti contro la leucemia mieloide cronica. Novartis ha presentato i primi risultati di uno studio sperimentale, che ha l’obiettivo di soddisfare le richieste di quei pazienti che, affetti da questa rara forma di tumore del sangue, responsabile del 15% del totale dei casi di leucemia, lamentano lo sviluppo di farmacoresistenza o di intolleranza alle terapie di prima e seconda linea a base di inibitori tirosin-chinasici. La presentazione dei dati è avvenuta a Milano nel corso di un evento tematico.

FISIOTERAPIA PEDIATRICA, AIFI: FONDAMENTALE PER BIMBI E ADOLESCENTI CON DISABILITA’

“La Fisioterapia Pediatrica è una componente fondamentale dei percorsi di prevenzione, valutazione, cura, abilitazione, riabilitazione e palliazione di neonati, bambini e adolescenti con disabilità, siano esse transitorie, persistenti o progressive”. Lo ha detto il dottor Simone Cecchetto, presidente AIFI, intervenendo ad un evento organizzato a Roma dal Gruppo di Interesse Specialistico (GIS) in Fisioterapia Pediatrica dell’Associazione Italiana di Fisioterapia. A partecipare all’incontro, anche l’Ofi Lazio, con la sua delegata alla Formazione, Loredana Gigli, che ha delineato una mappatura dei corsi di laurea presenti sul territorio nazionale: “Esiste una rilevante difformità: in alcune università italiane la fisioterapia pediatrica non è prevista nel percorso di formazione di base, in altre, invece, ha un ruolo importante”.

RICERCA AISF PROTAGONISTA AL CONGRESSO EUROPEO STUDIO DEL FEGATO

La partecipazione dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (Aisf) è sempre stata “intensa” nell’ambito delle iniziative della European Association for the Study of the Liver e nei vari progetti di collaborazione tra epatologi a livello internazionale. Nel recente Congresso che si è svolto a Vienna, fa sapere l’Associazione, Aisf si è impegnata in un contributo “particolarmente significativo, che ha spaziato dalla partecipazione di suoi membri agli organi direttivi dell’Associazione, alla condivisione di numerose ricerche presentate nelle sessioni orali e soprattutto nel ruolo attivo esercitato nel dibattito volto a dare una nuova denominazione alla Nafld”.