Calabria, Provenzano: “De Magistris? Se non partecipa alle primarie fa un regalo alla destra”

NAPOLI – “Il Pd ha i suoi nomi, un candidato, siamo disponibili a fare le primarie e discutere di come allargare la coalizione. De Magistris? Se non partecipa alle primarie fa un regalo alla destra”. Lo ha detto il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, interpellato dai cronisti a margine della presentazione del libro “Che fine hanno fatto i bambini” di Annalisa Cuzzocrea in corso alla fondazione Foqus di Napoli. Per l’ex ministro per il Sud, il sindaco Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, si carica di una “grave responsabilità, quella di rompere un fronte che invece anche in Calabria dovrebbe essere largo. Noi in Calabria avremmo bisogno di fare esattamente quello che è stato fatto a Napoli, cioè avere un’alleanza larga, un progetto per la Regione e una candidatura forte per portarla avanti”.