Egitto, la denuncia di Amnesty: casi di Covid19 nella prigione in cui è rinchiuso Patrick Zaki

ROMA – “Nonostante le smentite ufficiali, i gruppi egiziani per i diritti umani denunciano la diffusione del Covid-19 nella prigione di Tora. Intanto, per la festa dell’Eid sono stati scarcerati 3.000 detenuti tra cui ladri e almeno un assassino ma non Patrick Zaki e gli altri”. Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in un tweet, denunciando la situazione nel carcere di massima sicurezza del Cairo dove è rinchiuso anche l’attivista e ricercatore iscritto a un master di Bologna, Patrick Zaki.